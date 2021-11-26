Бухарест, 26 ноября, 2021, 19:48 — ИА Регнум. Молдавия может рассчитывать на активную культурную, экономическую и правовую поддержку Румынии. Об этом 26 ноября заявил новый премьер-министр Румынии Николае Чукэ в телефонной беседе с главой правительства Молдавии Натальей Гаврилицей, сообщает бухарестское издание Digi24.

Mapn.ro Николае Чукэ

Чукэ «Бухарест намерен открыть новые пути для самого тесного общения с Молдовой. В течение ближайших дней будут организованы встречи на уровне глав правительств Румынии и Молдавии, после чего контакты представителей министерств и ведомств наших государств станут обычным явлением».

Как отметил Чукэ, в обозримом будущем румынская сторона приложит все усилия для выполнения своей программы, направленной на активную поддержку евроинтеграции Кишинева.

В свою очередь Гаврилица поздравила своего румынского коллегу с назначением и поблагодарила Румынию за «готовность оказать Молдавии помощь в преодолении общего кризиса». «Мы верим в укреплении отношений между Бухарестом и Кишиневом», — сказала глава молдавского правительства.

Напомним, состав кабинета министров Румынии во главе с Чукэ был утвержден 25 ноября. Отношения с Молдавией являются приоритетными во внешней политике нового румынского руководства.