Рим, 26 ноября 2021, 19:45 — REGNUM Быть суверенным — значит иметь возможность «проектировать собственное будущее», заявил в пятницу, 26 ноября, премьер-министр Италии Марио Драги.

Марио Драги
Марио Драги
World Economic Forum

Евросоюз, чтобы быть суверенным, «должен уметь защищаться», добавил он.

Заявления были сделаны Драги после церемонии подписания трактата об усиленном сотрудничестве с Францией. Среди сфер «особой дружбы» есть и вопросы безопасности, а также внешняя политика. Подписание трактата Рима и Парижа сделает сильнее весь Евросоюз, отметил Драги.