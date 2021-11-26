Рим, 26 ноября, 2021, 19:45 — ИА Регнум. Быть суверенным — значит иметь возможность «проектировать собственное будущее», заявил в пятницу, 26 ноября, премьер-министр Италии Марио Драги.

World Economic Forum Марио Драги

Евросоюз, чтобы быть суверенным, «должен уметь защищаться», добавил он.

Заявления были сделаны Драги после церемонии подписания трактата об усиленном сотрудничестве с Францией. Среди сфер «особой дружбы» есть и вопросы безопасности, а также внешняя политика. Подписание трактата Рима и Парижа сделает сильнее весь Евросоюз, отметил Драги.