Рим, , 19:41 — REGNUM Премьер-министр Италии Марио Драги и президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу, 26 ноября, в Риме подписали трактат «об усиленном двустороннем сотрудничестве».

Италия и Франция Conmongt

Договор предполагает проведение регулярных «структурных консультаций» по таким темам, как внешняя политика, безопасность, миграция, экономика.

Не менее одного раза в квартал итальянские министры будут присутствовать на заседании французского правительства, французские министры — на заседании итальянского.