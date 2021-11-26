Ташкент, 26 ноября, 2021, 19:40 — ИА Регнум. Государственный долг Узбекистана на 1 октября 2021 года вырос до $25,3 млрд, что составляет 38,4% валового внутреннего продукта (ВВП), сообщает Газета. уз со ссылкой на отчёта минфина республики.

Selfcreation.ru Долги

«Государственный внешний долг по сравнению с предыдущим кварталом увеличился примерно на $900 млн — до $22,7 млрд (34,4% к ВВП). Из этой суммы $16,3 млрд — долг, привлеченный от имени правительства, $6,4 млрд — под гарантию Узбекистана», — говорится в публикации.

Также сообщается, что государственный внутренний долг также вырос на $200 млн — до $2,6 млрд (4% к ВВП).

«Из этой суммы более 3,96 триллионов сумов (один доллар-10 800 сумов) — государственные ценные бумаги, $2,2 млрд — внутренний долг под гарантии государства», — сообщает минфин.