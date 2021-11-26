Тамбов, 26 ноября, 2021, 19:36 — ИА Регнум. Глава Минпромторга России Денис Мантуров сегодня, 26 ноября, в ходе рабочего визита в Тамбовскую область принял участие в запуске нового производства обуви специального назначения на площадке компании «Фарадей» в Рассказово. Он также обсудил с главой региона Максимом Егоровым господдержку индустриальных предприятий региона, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Глава Минпромторга России Денис Мантуров и руководитель Тамбовской области на предприятии по производству обуви

Компания «Фарадей» поставляет специализированную обувь для армии и силовых структур России, а часть продукции направляет в Китай и другие страны Юго-Восточной Азии. Новая роботизированная линия позволяет создавать обувь на уникальной подошве с многослойной, комбинированной, многокомпонентной конструкцией.

«Реализация этого инвестпроекта повысит производительность труда, снизит себестоимость продукции, расширит ассортимент. Выпуск продукции увеличится на 800 тысяч пар обуви в год. Это производство не имеет аналогов в России и является отражением развития программы импортозамещения, — пояснила президент компании «Фарадей» Светлана Андрианова.

По ее словам, вместе с автоматизированной линией приобретены и введены в эксплуатацию четыре раскройных комплекса, которые позволяют с повышенной производительностью раскраивать материалы из кожи и текстиля разной толщины.

В планах предприятия — наладить производство кожи, организовав полный цикл производства обуви. Необходимое оборудование уже приобретено. При реализации проекта будет дополнительно создано 175 новых рабочих мест.

Руководство компании вышло с предложением организовать на своих площадях «обувной» промышленный кластер, объединив предприятия по производству комплектующих и материалов для обувного производства.

На площадке «Фарадея» также была организована промышленная выставка, на которой представлена информация и образцы продукции девяти ведущих предприятий Тамбовщины. Денис Мантуров и Максим Егоров высоко оценили уникальные проекты.

«Новые современные производства, как на «Фарадее», — это гордость Тамбовщины. Только с применением высоких технологий можно успешно конкурировать и повышать производительность труда. Такие производства нам и нужны», — сказал Максим Егоров.

По его словам, одна из главных задач сегодня — осуществить капитализацию регионального фонда развития промышленности.

«Фонд станет основным инструментом стимулирования развития промышленности и войдет в состав инфраструктуры поддержки инвестиционной деятельности Тамбовской области. При поддержке Фонда промышленные предприятия области могут реализовывать проекты по разработке и производству новых видов продукции, осуществлять техническое перевооружение. В итоге ожидается рост промышленного производства и производительности труда в регионе», — отметил Максим Егоров.

Как считает глава Минпромторга России Денис Мантуров, Тамбовская область имеет большой производственный потенциал, ежегодно показывает хорошую динамику промышленного развития.

«Сегодня состоялся результативный диалог с руководством области и крупными индустриальными предприятиями по вопросам увеличения объёмов востребованной продукции. Минпромторг готов оказывать поддержку производства уникальной продукции, производства в сферах импортозамещения, в том числе через Фонд развития промышленности», — подвел итоги Денис Мантуров.