Глава Минпромторга на Тамбовщине открыл производство обуви для армии
Тамбов, 26 ноября, 2021, 19:36 — ИА Регнум. Глава Минпромторга России Денис Мантуров сегодня, 26 ноября, в ходе рабочего визита в Тамбовскую область принял участие в запуске нового производства обуви специального назначения на площадке компании «Фарадей» в Рассказово. Он также обсудил с главой региона Максимом Егоровым господдержку индустриальных предприятий региона, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.
Компания «Фарадей» поставляет специализированную обувь для армии и силовых структур России, а часть продукции направляет в Китай и другие страны Юго-Восточной Азии. Новая роботизированная линия позволяет создавать обувь на уникальной подошве с многослойной, комбинированной, многокомпонентной конструкцией.
По ее словам, вместе с автоматизированной линией приобретены и введены в эксплуатацию четыре раскройных комплекса, которые позволяют с повышенной производительностью раскраивать материалы из кожи и текстиля разной толщины.
В планах предприятия — наладить производство кожи, организовав полный цикл производства обуви. Необходимое оборудование уже приобретено. При реализации проекта будет дополнительно создано 175 новых рабочих мест.
Руководство компании вышло с предложением организовать на своих площадях «обувной» промышленный кластер, объединив предприятия по производству комплектующих и материалов для обувного производства.
На площадке «Фарадея» также была организована промышленная выставка, на которой представлена информация и образцы продукции девяти ведущих предприятий Тамбовщины. Денис Мантуров и Максим Егоров высоко оценили уникальные проекты.
По его словам, одна из главных задач сегодня — осуществить капитализацию регионального фонда развития промышленности.
Как считает глава Минпромторга России Денис Мантуров, Тамбовская область имеет большой производственный потенциал, ежегодно показывает хорошую динамику промышленного развития.