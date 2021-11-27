27 ноября 2021 | Время чтения 1 мин

Александр Полегенько, , 11:26 — REGNUM Хлеб был и остаётся основой ежедневного рациона фактически любого человека. Как изготавливаются ароматные батоны и хрустящий хлеб, смог увидеть на севастопольском хлебном предприятии фотокорреспондент ИА REGNUM.

Продукция севастопольского предприятия «Царь хлеб» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Хлебное предприятие «Царь хлеб» основано ещё в 1930 году (в 2020-м оно отметило 90-летний юбилей), сегодня является единственным крупным производителем хлебобулочных изделий в Севастополе — в сутки здесь выпекают более 62 тонн продукции, на заводе работают 750 сотрудников.

Производственный цех севастопольского предприятия «Царь хлеб» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Производственный цех севастопольского предприятия «Царь хлеб» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Производственный цех севастопольского предприятия «Царь хлеб» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Фасовочный цех севастопольского предприятия «Царь хлеб» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Фасовочный цех севастопольского предприятия «Царь хлеб» Александр Полегенько © ИА REGNUM

В 2022 году объёмы производства продукции здесь намерены увеличить сразу на четверть — до 82 тонн в сутки, за счёт открытия новой автоматизированной линии. Ведь продукцией севастопольского хлебозавода снабжаются не только жители города-героя, но и всего Крымского полуострова: хлеб отправляется в торговые точки, а также в соцучреждения, в военные части.

Продукция севастопольского предприятия «Царь хлеб» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Продукция севастопольского предприятия «Царь хлеб» Александр Полегенько © ИА REGNUM Продукция севастопольского предприятия «Царь хлеб» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Продукция севастопольского предприятия «Царь хлеб» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Продукция севастопольского предприятия «Царь хлеб» Александр Полегенько © ИА REGNUM

В 2021 году предприятие получило государственную субсидию на сумму 9,4 млн рублей, на 2022 год хлебозавод также рассчитывает на господдержку. Несмотря на рост цен на сырьё — уже выросли цены на муку, которое предприятие получают из соседних Крыма и Кубани — на заводе надеются сдержать рост цен на конечную продукцию, хотя и не исключают подорожания.