Зеленский заявил, что не верит в возможность путча на Украине
Киев, 26 ноября, 2021, 19:34 — ИА Регнум. Никакого путча на Украине быть не может, заявил 26 ноября украинский президент Владимир Зеленский на пресс-конференции.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Владимир Зеленский
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Комментируя слухи о готовящемся 1 декабря 2021 года военном перевороте на Украине, глава республики сказал:
«Никакого путча у нас не будет, никакого путча у нас нет».
Заявив, что власть на Украине не предаёт суверенитет страны и интересы государства, он назвал «серьёзной» украинскую армию с «серьёзным главнокомандующим».
«Я уважаю армию, они меня уважают, они уважают наше государство и точно не занимаются никакими путчами и этими мелочами. Наша армия не путчисты».