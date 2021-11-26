Киев, 26 ноября, 2021, 19:34 — ИА Регнум. Никакого путча на Украине быть не может, заявил 26 ноября украинский президент Владимир Зеленский на пресс-конференции.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Зеленский

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Комментируя слухи о готовящемся 1 декабря 2021 года военном перевороте на Украине, глава республики сказал:

«Никакого путча у нас не будет, никакого путча у нас нет».

Заявив, что власть на Украине не предаёт суверенитет страны и интересы государства, он назвал «серьёзной» украинскую армию с «серьёзным главнокомандующим».