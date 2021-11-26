Рим, 26 ноября, 2021, 19:31 — ИА Регнум. В ближайшие десятилетия численность населения Италии продолжит сокращаться, с таким прогнозом выступили в национальной службе статистики в пятницу, 26 ноября.

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В 2020 году в Италии жило 59,6 миллиона человек, к 2030 году этот показатель снизится до 58 миллионов, к 2050 — до 54,1 миллиона, полагают эксперт.

К 2050 году на каждого молодого жителя страны будет приходиться три человека пенсионного возраста, а доля населения трудоспособного возраста сократится с 63,8% до 53,3%, отметили также статистики.