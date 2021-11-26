Москва, 26 ноября, 2021, 19:28 — ИА Регнум. Россия ограничит въезд для иностранных граждан из ЮАР и ряда других африканских стран, а также из Гонконга из-за выявления нового штамма коронавируса. Об этом сообщили 26 ноября в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

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Ограничения затронут также Ботсвану, Лесото, Намибию, Зимбабве, Мозамбик, Мадагаскар, Эсватини и Танзанию.

Въезд будет временно запрещён для граждан указанных стран, а также для иностранцев, находившихся на их территории в течение последних десяти дней до предполагаемого прибытия в Россию.

Российские граждане, побывавшие в этих странах, а также в Великобритании, Израиле и Китае, должны будут проходить экспресс-тестирование по прибытии в аэропорт.

Уточняется, что ограничения выступят в силу с 00:00 по московскому времени 28 ноября.