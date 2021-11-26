Рим, 26 ноября, 2021, 19:26 — ИА Регнум. 65% граждан Италии хотели бы выбирать формального главу государства — президента напрямую, таковы итоги опроса Winpoll, опубликованные в пятницу, 26 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Серджо Маттарелла

По нынешнему законодательству президента утверждает парламент Италии. Полномочия действующего главы государства Серджо Маттареллы завершаются в начале 2022 года. Он уже заявил, что не пойдет на новый срок.

Ранее социологи сообщали, что у граждан Италии нет предпочтений по кандидатуре будущего нового президента. Наблюдатели объясняют это тем, что несмотря на близость выборов еще ни один крупный политик не подтвердил своего намерения занять эту должность.