Тбилиси, 27 ноября, 2021, 01:08 — ИА Регнум. Посольство США в очередной раз выразило своё разочарование процедурой назначения членов Верховного суда Грузии, сообщает 26 ноября грузинский телеканал PalitraNews.

Иван Шилов ИА REGNUM Дядя Сэм

В заявлении, опубликованном посольством, говорится, что парламент Грузии продолжает процесс назначения судей Верховного суда до окончания независимой оценки предыдущих этапов судебной реформы, о которой договорились лидеры парламента.

Посольство выразило обеспокоенность тем, что назначение судей проводится без участия несудебных членов Высшего совета юстиции. Как отмечает посольство Соединенных Штатов, исключение независимых голосов из процесса еще больше усиливает впечатление, что назначение судей происходит без значительной прозрачности, подотчётности и беспристрастности.

Посольство призывает грузинский парламент, прежде чем назначать новых судей в Верховный суд, уделить приоритетное внимание назначению беспристрастных и независимых несудебных членов в Высший совет юстиции и до весны 2022 года завершить независимую оценку предыдущих этапов реформы.

«С момента обретения независимости США и другие страны проделали важную работу по укреплению судебной системы Грузии. Ближайшие партнеры и сторонники Грузии также согласны с тем, что судебная реформа должна продолжаться. Теперь целью должно быть создание беспристрастной, прозрачной и заслуженной судебной системы, которой грузинский народ будет полностью доверять и которая обеспечит всестороннее участие многих квалифицированных и добросовестных судей и адвокатов, выполняющих честную работу по укреплению верховенства закона», — говорится в заявлении посольства США.

Напомним, что судьи Верховного суда Грузии избираются парламентом из списка, представленным Высшим советом юстиции. Члены же Высшего совета юстиции, надзорного органа, отвечающего за регулирование судебной системы страны, состоит из действующих судей и несудебных членов, назначаемых парламентом и президентом Грузии.