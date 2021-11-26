26 ноября 2021 | Время чтения 4 мин

Надир Керимов, , 20:27 — REGNUM Ереван обратился к Москве с просьбой о посредничестве в нормализации армяно-турецких отношений, об этом сообщил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян. По его словам, ряд партнеров Армении, в том числе Россия, выразили готовность выступить посредником в вопросе нормализации армяно-турецких отношений. Армянская сторона обратилась к Кремлю.

Азербайджан Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ряд международных партнеров, в том числе Россия, заявили, что готовы содействовать процессу нормализации армяно-турецких отношений. И мы проинформировали Россию, что готовы начать процесс армяно-турецкой нормализации без предварительных условий. Когда и если подобный процесс начнется, естественно, мы предоставим информацию об этом», — сказал Унанян.

Шукур Гулиев делится своими мыслями у себя на странице в Фейсбуке.

Шукур Гулиев: Вот так. Они хитрые, как лиса, умоляют русских помочь им наладить отношения с турками. Но они также враждебны, ненавидят турков.

Абдуррауф Забиров: Никаких переговоров с оккупантами-армянами! Турция и Азербайджан рано или поздно заселят территорию, которая является тюркской землей. Время работает на Тюркский мир.

М.Рена: Они выдвигают свои бредовые, утопические, занесенные в их конституцию требования, а Турция без предварительных условий, хотя турки указали, что армяне должны наладить отношения с нами и отказаться от своих надуманных требований.

Рауф Казымов: А сами они с турками переговорить не могут. Обязательно Россию впутывать.

Немо: Опять без предисловий? Умирает по вам Турция, готова дружить с вами без предисловия. Это вы должны умолять Турцию о дружбе. Предисловие будет. Армения признает территориальную целостность Азербайджана и Турции. Не предъявит Турции (претензий) о своих территориях и откажется от темы геноцида армян навсегда.

Рауф Казымов: Сперва Зенгезурский коридор, а потом отношения.

Подписание Шушинской декларации, один из пунктов которой напрямую касался Зангезурского коридора President.az

Etibar Eliyev: А что, сами стесняются обращаться к Турции? Без посредника.

Silver King: Почему к Москве обращаются, чтобы наладить отношения с Турцией? Обращайтесь сразу к Турции, зачем посредник?

@Rufat_Kadimov: Полный провал турецкой дипломатии. Турки сами должны были выйти на армян, без посредников. Кстати, Пашинян искал встречи с Эрдоганом через Тбилиси. Похоже, что Путин жёстко всех подмял под себя в нашем регионе, и, видимо, надолго.

Анар не согласен с Руфатом и отвечает:

Anar Hasanov: С какой стати турки «должны были выйти на армян»? Турки плевать хотели на армян, им сто лет не нужна Армения. А вот Армения без налаживания мира с соседями скоро будет пребывать в такой дыре, что мало не покажется.

@beantocup1: Оттуда трубят о «геноциде», а отсюда хотят наладить отношения, да ещё без предварительных условий. Такое может быть только у армян.

Премьер Армении Никол Пашинян заявил о намерении Еревана наладить отношения с Турцией, но сначала есть вопросы к этим странам:

«Вы хотите уничтожить Армению или нет? Вы хотите продолжить и завершить геноцид армянского народа или нет? Если да, то какой выбор нам остается, кроме сопротивления. Если нет — то они правы, что есть исторический шанс установить в этом регионе мир, это уже другой вопрос. И они должны ответить на этот вопрос не заявлениями, а действиями».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян Primeminister.am

@ZAR111111: Зачем уничтожать то, что уже само практически уничтожено?

Маира, автор телеграм-канала Maira Baku комментирует слова Никола Пашиняна.

Admin: Приличные слова начинают покидать меня… Год. Целый год. 365 дней. Каждый день, и даже в день несколько раз, Азербайджан толдычит о мирном договоре и признании границ. Готов создать шикарную экономическую платформу вместе с этими дебилами… «3+3», чтобы они окончательно с голоду не подохли… А он спрашивает о действиях Азербайджана и Турции…

Abdurahman: Экономика страны ниже плинтуса, население иммигрирует в Краснодар и т. д., армия уничтожена, вместо парламента — цирк. Им важно, необходимо, как ВОЗДУХ, с Турцией дела торговые вести.

Vugar Dzhaf: Без нормальных отношений с Азербайджаном вам ничего не светит.

Наил: Какие отношения могут нормализоваться, если Ереван постоянно устраивает провокации на границе?

Встреча президента РФ Владимира Путина с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном Primeminister.am

В одном из популярных азербайджанских телеграм-каналов UDudaka вышел пост-комментарий.

Admin: Без мирного договора с Азербайджаном и нормализации отношений с Турцией достойного (да и вообще никакого) будущего у Армении нет. Это аксиома, и мне неизвестно, в какой степени ее там осознают. Всё, что требуется от Армении, это отказ от претензий (иначе сама столкнётся со встречными и гораздо более обоснованными претензиями), признание ею уже признанных всем миром границ (непризнание границ — это, вообще-то, палка о двух концах) и добровольное открытие беспрепятственного некоридора.

Ruslan Hasanov считает:

@urus666: Все это игра.