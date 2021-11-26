Рим, 26 ноября, 2021, 19:22 — ИА Регнум. Жители Италии в возрасте от 35 до 44 лет доверяют институтам власти меньше, чем граждане других возрастов, следует из опроса Swg, итоги которого были опубликованы в пятницу, 26 ноября.

Италия

Премьер-министру доверяет 32% респондентов этого возраста (в среднем среди всех возрастов — 48%), мэру своего города — 28% (в среднем 36%), правительству — 24% (в среднем 33%).

Также среди граждан именно этого возраста больше всего противников обязательного использования «антикоронавирусных сертификатов» и обязательной вакцинации, отметили социологи.