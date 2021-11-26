Аугуста, Италия, , 19:17 — REGNUM Италия примет в порту Аугуста перевозчика нелегальных мигрантов — корабль Sea Watch с 461 пассажиром на борту, передают национальные СМИ в пятницу, 26 ноября.

Мигранты. Италия

Представители правых партий в очередной раз подвергли резкой критике решение МВД впустить мигрантов. Они обратили внимание, что в этот же день было закрыто авиасообщение с семью южноафриканскими государствами.

«Граждане из тех стран «опасны», потому что могут привезти новый штамм коронавируса, а эти, видимо, не могут?» — отметил лидер «Лиги», экс-глава МВД Маттео Сальвини.

После выхода «Лиги» Маттео Сальвини из правящей коалиции в сентябре 2019 года власти Италии вновь открыли доступ в порты перевозчикам нелегальных мигрантов. Поток мигрантов вырос в несколько раз. Итальянские оппозиционеры полагают, что таким образом правительство либералов и популистов выполняло задание Брюсселя в обмен на поддержку со стороны евробюрократов. С приходом к власти в феврале 2021 года «широкого» правительства Марио Драги ситуация не изменилась.

В правоцентристской оппозиции считают, что помогать жителям Северной Африки и Ближнего Востока надо «у них дома». В массовом и бесконтрольном прибытии мигрантов в Италию оппозиционеры видят социальную, санитарную и политическую проблему. В 2020—2021 годах ситуация осложняется тем, что десятки прибывающих мигрантов сдают положительные тесты на коронавирус, но не соблюдают обязательный карантин, что вызывает опасения новых вспышек эпидемии в Италии.

Местные жители и представители местной власти высказывают недовольство постоянными новыми высадками и побегами мигрантов из центров по их приему. Власти Италии в свою очередь жалуются на нежелание ЕС и стран-членов ЕС по-настоящему помогать Риму в решении этой проблемы.