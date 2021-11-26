Варшава, 26 ноября, 2021, 19:08 — ИА Регнум. Премьер-министр ПольшиМатеуш Моравецкий в интервью немецкому агентству DPA заявил, что вопрос о германских репарациях Польше за ущерб, причинённый во время германской оккупации, не снимается с повестки дня. Польша не получила от Германии достаточного удовлетворения. Глава правительства сообщил, что подписал постановление, учреждающее Институт военных потерь.

Флаг Польши

Институт военных потерь имени Яна Карского будет заниматься оценкой размера ущерба, нанесённого немецкими оккупантами в ходе Второй мировой войны. Точные данные нужны польскому руководству для обоснования размеров своих претензий к Германии.

«Этот вопрос не снимается с повестки дня, поскольку Польша не была удовлетворена, не получив репараций. Институт должен организовать усилия по изучению всех военных потерь, а также заняться дальнейшим расчётом требований о возмещении ущерба», — передаёт слова Моравецкого «Польское радио».

По словам премьера, созданная в 2017 году комиссия Сейма (нижней палаты парламента) Польши по исследованию военного ущерба завершит работу над своим докладом в феврале следующего года. «Решение о том, что, когда и как мы будем делать с этим докладом, еще не принято. Но мы готовим все, чтобы представить этот отчет миру», — говорит он.

Согласно более ранним заявлениям польского руководства, основанным, по их утверждениям, на результатах инвентаризации 1946 года, ущерб с учётом процентов составляет около 800 млрд долларов. Во время Второй мировой войны погибло от четырёх до шести миллионов поляков, — указывает агентство.

«В 2019 году, к 80-й годовщине начала войны Варшава значительно усилила давление по вопросу о репарациях. Однако потом вокруг этой темы стало тише. Вероятно, это снова изменится, когда парламентский отчет будет представлен в феврале», — отмечает агентство DPA.

Федеральное правительство Германии считает вопрос о репарациях закрытым. При этом немецкая сторона ссылается на договор «два плюс четыре» 1990 года об объединении Германии. В договоре, заключенном между ГДР и ФРГ с одной стороны, и странами-победителями (СССР, США, Британия, Франция), нет чёткого упоминания о репарациях. Греция и Польша, продолжающие требовать репарации, ссылаются на то, что не принимали участия в переговорах по данному договору.