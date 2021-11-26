Северодвинск, Архангельская область, 26 ноября, 2021, 19:05 — ИА Регнум. В Северодвинске на реке Кудьма утонул девятилетний мальчик. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС по Архангельской области.

Дарья Драй ИА REGNUM Льдина

ЧП произошло сегодня, 26 ноября, в 15:24. В экстренные службы Северодвинска поступило сообщение, что неподалёку от моста через реку Кудьма под лёд провалился ребёнок. На место происшествия немедленно была направлена дежурная смена Северодвинской городской службы спасения и карета скорой медицинской помощи.

«Спасатели достали ребёнка из воды и передали медикам. К сожалению, несмотря на все приложенные усилия, реанимировать мальчика не удалось», — сообщили в МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае следователи организовали проверку по факту гибели 8-летнего ребёнка, провалившегося под лёд.