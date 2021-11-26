Латвия отгородилась от Белоруссии забором из колючей проволоки
Рига, 26 ноября, 2021, 19:02 — ИА Регнум. Установка временного барьера из колючей проволоки на границе Латвии и Белоруссии завершена, сообщила 26 ноября журналистам представитель латвийского Государственного агентства обеспечения Вендия Пикше-Кучма.
Граница
По её словам, проволочное заграждение протянулось почти на 37 км. На следующей неделе должна состояться приёмка этих работ. 6 декабря, отметила Пикше-Кучма, строительство забора должно завершиться.
Пограничное заграждение из колючей проволоки на границе с Белоруссией Латвия начала создавать в первых числах октября.
Целью было заявлено желание пресечь нелегальную миграцию на территорию ЕС.