Вашингтон, 26 ноября, 2021, 19:58 — ИА Регнум. Американская компания SpaceX уведомила клиентов, успевших оформить предварительный заказ на систему спутникового интернета Starlink, о переносах сроков подключения, сообщает PCMag.

Спутники Starlink в пакете до отделения от разгонного блока

При этом некоторые клиенты получат заказ только в следующем году.

В официальном сообщении компания объяснила задержку дефицитом чипов, который замедлили темпы производства в последние 6 месяцев и повлиял на способность выполнить заказы.

Примечательно, что один из пользователей в Аризоне получит заказ только в 2023 году.

Напомним, что в прошлом месяце компания сообщила, что предварительные заказы на Starlink оформили более 750 тыс. клиентов.

Напомним, что SpaceX формирует группировку спутников Starlink с 2018 года. Орбитальная группировка будет использоваться для предоставления услуг широкополосного доступа к сети интернет. На орбите уже функционирует более 1700 спутников Starlink. Общий состав группировки может быть доведён до нескольких десятков тысяч аппаратов.