Киев, 26 ноября, 2021, 19:00 — ИА Регнум. Охрана украинского президента Владимира Зеленского сбила с ног журналиста телеканала «Прямой», сообщает 26 ноября «Страна.ua».

Uchi-uchi.ru Журналист

Это произошло по завершении пресс-конференции Зеленского, когда он вышел с территорию коворкинга. У входа собралось очень много представителей СМИ, которые не попали на пресс-конференцию, но всё же хотели задать вопрос Зеленскому.

Охрана президента их весьма жёстко оттеснила, а журналиста телеканала «Прямой» сбила с ног. Издание подчеркнуло, что журналиста сбила с ног именно охрана, а слухи о том, что это сделал кортеж Зеленского, сильно преувеличены.