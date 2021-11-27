Гори, Грузия, 27 ноября 2021, 01:01 — REGNUM Мать бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Гиули Аласания посетила его в военном госпитале в Гори, сообщает 26 ноября грузинский телеканал «Мтавари архи».
Аласания сказала, что состояние здоровья Саакашвили улучшается, но он до сих пор испытывает слабость.
«Мне показалось, что есть улучшение, но он сам сказал мне, что с самого утра его очень качает. Комната маленькая, он там в основном сидит или лежит, и поэтому мне трудно понять, как он ходит», — заявила Аласания.
Аласания подтвердила то, что с Саакашвили встретился его сын Николай. Между ними состоялся разговор на бытовые темы.
Также поступила информация о том, что после двух дней ожидания к Саакашвили допустили его старого соратника, оппозиционного депутата Акакия Миношвили.
Напомним, что 25 ноября Саакашвили потребовал допустить к нему парламентариев, в противном случае угрожая прекратить лечение.