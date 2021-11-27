Гори, Грузия, , 01:01 — REGNUM Мать бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Гиули Аласания посетила его в военном госпитале в Гори, сообщает 26 ноября грузинский телеканал «Мтавари архи».

Саакашвили скандалит с тюремщиками Facebook.com/moc.gov.ge

Аласания сказала, что состояние здоровья Саакашвили улучшается, но он до сих пор испытывает слабость.

«Мне показалось, что есть улучшение, но он сам сказал мне, что с самого утра его очень качает. Комната маленькая, он там в основном сидит или лежит, и поэтому мне трудно понять, как он ходит», — заявила Аласания.

Аласания подтвердила то, что с Саакашвили встретился его сын Николай. Между ними состоялся разговор на бытовые темы.

Также поступила информация о том, что после двух дней ожидания к Саакашвили допустили его старого соратника, оппозиционного депутата Акакия Миношвили.

Напомним, что 25 ноября Саакашвили потребовал допустить к нему парламентариев, в противном случае угрожая прекратить лечение.