Варна, Челябинская область, , 18:53 — REGNUM В Варненском районе Челябинской области жителя посёлка Правда заподозрили в использовании поддельного водительского удостоверения. Об этом сообщает областной главк МВД.

Водительское удостоверение



Сотрудники ГИБДД остановили его автомобиль ВАЗ-21 140. При проверке документов у сотрудников возникли сомнения в подлинности удостоверения. Его изъяли и отправили на экспертизу.

Гражданин признался полицейским в том, что не обучался в автошколе, а подделку купил у неизвестного ему лица. Теперь ему грозит вплоть до года колонии. Сотрудники полиции устанавливают лиц, организовавших изготовление и реализацию поддельного документа.