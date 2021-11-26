Варна, Челябинская область, 26 ноября, 2021, 18:53 — ИА Регнум. В Варненском районе Челябинской области жителя посёлка Правда заподозрили в использовании поддельного водительского удостоверения. Об этом сообщает областной главк МВД.

Водительское удостоверение

Сотрудники ГИБДД остановили его автомобиль ВАЗ-21 140. При проверке документов у сотрудников возникли сомнения в подлинности удостоверения. Его изъяли и отправили на экспертизу.

Гражданин признался полицейским в том, что не обучался в автошколе, а подделку купил у неизвестного ему лица. Теперь ему грозит вплоть до года колонии. Сотрудники полиции устанавливают лиц, организовавших изготовление и реализацию поддельного документа.