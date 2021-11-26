Москва, , 18:50 — REGNUM Минэкономразвития РФ разработало программу развития для Северного Кавказа на ближайшие восемь лет. В ней зафиксированы 35 основных проектов, финансирование которых оценивается в сумму свыше 1,564 трлн рублей, сообщили в пресс-службе полпредства президента РФ в СКФО.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Об этом было сказано 26 ноября в ходе в совещания под председательством главы правительства РФ Михаила Мишустина, в рамках которого были обсуждены основные модели экономического развития субъектов Северо-Кавказского федерального округа. Как отметил премьер-министр, эти модели позволят «из текущей ситуации выйти к целевым значениям на горизонте 2030 года».

«Модели включают оценку нынешней демографии и потребности в рабочих местах, в том числе и в рамках легализации теневых секторов. Кроме того, в них содержится анализ отраслевой специализации Северо-Кавказского федерального округа в целом», — цитирует Мишустина пресс-служба правительства РФ.

Напомним, модели развития субъектов Северо-Кавказского федерального округа были разработаны Минэкономразвития России совместно с субъектами СКФО при участии федеральных органов исполнительной власти. Были проведены сбор, анализ и оценка значимых проектов, по результатам этой работы определились «35 прорывных проектов с общим объемом инвестиций 1 564, 8 млрд рублей, а также 35 ключевых вопросов, решение и реализация которых направлены на социально-экономическое развитие Северного Кавказа».

Как отметил Михаил Мишустин, стратегия развития Северного Кавказа направлена на то, чтобы «все жители почувствовали на себе реальные изменения, чтобы улучшались их бытовые условия, появлялись возможности для саморазвития, роста профессиональной квалификации в соответствии с самыми современными требованиями рынка».

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