Нью-Йорк, США, 26 ноября 2021, 18:49 — REGNUM Американский рэппер Jay-Z стал самым номинированным артистом за всю историю премии «Грэмми» после получения еще трех номинаций на следующую церемонию 2022 года. Об этом информирует портал NME.
Таким образом, на данный момент зарегистрировано 83 номинации на его имя, в 23 из которых артист выиграл. Он опередил предыдущего обладателя рекорда по номинациям Куинси Джонса, у которого 80 номинаций. Пол Маккартни ранее боролся за второе место с женой Jay-Z Бейонсе, но теперь прочно закрепился на второй строчке, получив две номинации в этом году. Сейчас у него 81 номинация — всего на одну больше, чем у Джонса. Вслед за Джонсом и Бейонсе расположились Стиви Уандер и дирижер классической музыки Георг Солти, они имеют по 74 номинации. Композиторы Генри Манчини и Джон Уильямс имеют 72.
Напомним, что ранее Jay-Z появился в качестве гостевого исполнителя последнем на альбоме Канье Уэста «DONDA».