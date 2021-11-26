Нью-Йорк, США, 26 ноября, 2021, 18:49 — ИА Регнум. Американский рэппер Jay-Z стал самым номинированным артистом за всю историю премии «Грэмми» после получения еще трех номинаций на следующую церемонию 2022 года. Об этом информирует портал NME.

chickswithguns Рэпер Jay-Z

Таким образом, на данный момент зарегистрировано 83 номинации на его имя, в 23 из которых артист выиграл. Он опередил предыдущего обладателя рекорда по номинациям Куинси Джонса, у которого 80 номинаций. Пол Маккартни ранее боролся за второе место с женой Jay-Z Бейонсе, но теперь прочно закрепился на второй строчке, получив две номинации в этом году. Сейчас у него 81 номинация — всего на одну больше, чем у Джонса. Вслед за Джонсом и Бейонсе расположились Стиви Уандер и дирижер классической музыки Георг Солти, они имеют по 74 номинации. Композиторы Генри Манчини и Джон Уильямс имеют 72.

Напомним, что ранее Jay-Z появился в качестве гостевого исполнителя последнем на альбоме Канье Уэста «DONDA».