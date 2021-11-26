Лондон, , 18:47 — REGNUM Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent продолжает снижается и уже опустилась ниже отметки в $75 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов в пятницу, 26 ноября.

Нефть Schmucki

По состоянию на 18:34 мск, январские фьючерсы на нефть Brent на бирже ICE в Лондоне подешевели на 8,9% относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии — до $74,96 за баррель.

В последний раз цена на нефть данной марки находилась на таком уровне 22 сентября текущего года.

Тем временем стоимость январских фьючерсов на нефть марки WTI (West Texas Intermediate) опустилась на 9,81% и достигла $70,7 за баррель.