Вашингтон, 26 ноября, 2021, 19:58 — ИА Регнум. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало сделанный телескопом Хаббл снимок ударной волны, появившейся после столкновения потоков газов в структуре объекта Хербига — Аро с обозначением HH 45. Об этом сообщается на официальном сайтеуправления.

ESA/Hubble NASA

Данные объекты формируются за счет выброшенного молодой звездой газа, который взаимодействует с близлежащими облаками газа и пыли. Все это происходит на скоростях в несколько сотен километров в секунду.

Отметим, что синий цвет на полученном снимке указывает на ионизированный кислород, а фиолетовый — на ионизированный магний.

Напомним, что данный объект является частью туманности NGC 1977, которая входит в состав комплекса из трёх туманностей под названием Бегущий человек (The Running Man).

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало, что американские ученые используя данные, полученные от космического телескопа Хаббл, пытаются точно установить возраст звезды HD 140 283 (Мафусаил), который по их расчетам равен 16 млрд лет, в то время как возраст самой Вселенной оценивается в 13,8 млрд лет с момента Большого Взрыва.