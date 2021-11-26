Санкт-Петербург, , 19:08 — REGNUM Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал закон «О внесении изменений в отдельные законы Санкт-Петербурга о налогах и сборах», сообщила 26 ноября пресс-служба Смольного. Эти изменения позволят эффективнее развиваться бизнесу в регионе.

Налоги Kakprosto.ru

Документом, принятым ранее Заксобранием, до конца 2024 года сохраняется пониженная ставка налога на прибыль для действующих резидентов Особой экономической зоны «Санкт-Петербург» в размере 12,5%. А новые резиденты освобождаются от уплаты налога на прибыль в течение шести налоговых периодов с момента получения первой прибыли.

Для пансионатов гостиничного и лечебно-оздоровительного снизится ставка налога на имущество и на земельный налог. От имущественного налога за 2021 год также освобождаются конгрессно-выставочные компании. А на 2022 год для всех этих организаций будут введены льготы на ранее упомянутые налоги в размере 50%. Такую же льготу получат учреждения в сфере культуры и искусства, образования, физической культуры и спорта, здравоохранения и социального обеспечения.

При этом для некоторых категорий налоговые ставки, согласно закону, будут увеличены. Для территорий, которые используются в сельском хозяйстве, ставка поднимется с 0,1% до 0,3%. А для земель, где расположены жилые дома — с 0,01% до 0,05%.

По прогнозам Смольного, такие меры позволят эффективно развиваться компаниям Петербурга, а также преодолеть последствия пандемии коронавируса. Средства, полученные от налогов дополнительно, будут направлены на развитие строительства социальных объектов и инфраструктуры.

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