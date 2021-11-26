Москва, , 18:42 — REGNUM Грузовой космический корабль «Прогресс М-УМ» с узловым модулем «Причал» совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС), сообщает 26 ноября Центр управления полетами.

МКС Nasa.gov

Модуль «Причал» обеспечит приём пилотируемых и грузовых кораблей, а также различных модулей. Он оснащён пятью стыковочными портами.

Корабль «Прогресс М-УМ» после доставки модуля «Причал» пробудет в составе МКС около месяца, а затем, 22 декабря, будет сведён в орбиты и затоплен в океане.

«Прогресс М-УМ» и модуль «Причал» были запущены в 16:06 мск 24 ноября с космодрома Байконур на ракете «Союз-2.1б».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в «Роскосмосе» заявляли, что модуль «Причал» станет последним российским сегментом в составе МКС.

Читайте ранее в этом сюжете: Шесть РЛС «Сула» могут обнаружить весь космический мусор вокруг Земли