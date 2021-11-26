Пекин, , 18:33 — REGNUM Отвечая на западные обвинения в создании африканским странам и другим участникам проекта «Пояса и пути» так называемых «долговых ловушек», в Китае назвали подобные утверждения «клише», которое опровергнуто многочисленными исследованиями, проведенными во всем мире по инициативе как правительств, так и научных кругов. Об этом 26 ноября сообщает Синьхуа, ссылаясь на соответствующее заявление руководителя Отдела по делам Африки МИД КНР У Пэна.

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По словам дипломата, ни одна страна из числа развивающихся государств, сотрудничающих с Китам, а такую «ловушку» до сих пор не попадала. При этом он подчеркнул, что долговые проблемы африканских стран должны решаться с помощью развития. Отметим, что в осуществлении соответствующих проектов Китай принимает активное участие.