Пекин, 26 ноября, 2021, 18:30 — ИА Регнум. В Китае опубликована Белая книга «Китайско-африканское сотрудничество в новую эпоху», выпущенная Канцелярией Госсовета КНР. Как сообщает 26 ноября Синьхуа, документ подчеркивает, что сближение сторон обусловлено схожим историческим опытом, а также перспективами создания сообщества единой судьбы.

NASA Африка

Отмечается, что солидарность с Африкой и укрепление взаимодействия служит краеугольным камнем китайской международной политики, а также долгосрочным стратегическим выбором официального Пекина. В книге обращается внимание, что за период 2013—2018 годов на Африку пришлось около 45% помощи КНР иностранным государствам. На Африку также пришлось 80% миротворческих миссий ООН, в которых принимали участие китайские военнослужащие.