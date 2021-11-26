Мурманск, , 18:27 — REGNUM В Мурманской области в 2022 году будет введена в эксплуатацию Кольская ВЭС — крупнейший в России за Полярным кругом ветропарк, строящийся компанией «Энел Россия». Об этом ИА REGNUM заявил заместитель губернатора Мурманской области Юрий Сердечкин.

Мурманск Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он напомнил, что в 2021 году АО «Роснано» и правительство Мурманской области подписали соглашение о создании бескарбонового кластера, или углеродно-свободной зоны, для снижения выбросов парниковых газов. Производство с 2024 года «зеленого» водорода планирует компания ООО «Н2», компании Enel и «Роснано» и госкорпорация «Росатом» на базе Кольской АЭС.

По проекту РОСНАНО, в страны ЕС будет экспортироваться «зеленый» водород от ветроэлектростанций. Производство с 2025 года составит 12 тысяч тонн водорода в год, уточнил заместитель губернатора.

Он отметил, что в ближайшие 2−3 года «Росатом» задействует около 1,5 МВт Кольской АЭС для электролизного производства, через 5−7 лет — порядка 4 МВт, а к 2030 году — 500 МВт. По оценке госкорпорации, 1 МВт электрической мощности позволит выпускать порядка 200 м3 водорода в час (около 158 тонн в год).

В настоящее время в Мурманской области производство электроэнергии на гидрогенерации составляет 40,2%, еще 57,1% дает Кольская АЭС. Производство тепловой энергии на торфе составляет 0,0011%, на электроэнергии — 5%, добавил Сердечкин.