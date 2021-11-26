Вашингтон, 26 ноября, 2021, 18:26 — ИА Регнум. Американский хип-хоп исполнитель Lil Uzi Vert ответил на вопросы о его работе с покойным рэпером XXXTentacion, информирует портал NME.

Antonio Rull Рэп

В разговоре с фанатами в прямом эфире шоу Адина Росса рэпер сказал, что XXX однажды обратился к нему в творческих целях, но релиз совместной работы так и не состоялся. «Он позвонил мне однажды, когда сидел в тюрьме. В тот момент я был в туре с The Weeknd, и он на самом деле зачитал мне текст песни, которую он не записывал, и это меня впечатлило», — сказал Vert фанатам.

Но после того, как ХХХ погиб во время вооруженного ограбления в 2018 году, Lil Uzi Vert признался, что чувствовал себя «странно», работая над посмертным треком. «Да, я бы с удовольствием спел с ним песню, но для меня это ситуация казалась странной. Не поймите меня неправильно, мне потребовалось очень много времени, чтобы сделать это с другим исполнителем. Это было странно для меня, так как я понимал, что он мертв. Это все неправильно, я бы на месте XXX разозлился, если бы работа вышла не такой, какой задумывал», — сказал он.

Между тем в прошлом месяце Lil Uzi Vert поделился своей первой сольной песней в этом году под названием «Demon High».