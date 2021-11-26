Рыльск, Курская область, 26 ноября, 2021, 18:25 — ИА Регнум. В Рыльском районе Курской области вынесен приговор по уголовному делу о похищении человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

macwagen Движение пешеходов запрещено

Рыльский районный суд Курской области вынес приговор по уголовному делу в отношении Юрия Ковалева и Юрия Кононенко, которые сбили и похитили человека в 2017 году. Вечером 17 сентября 2017 года мужчины ехали по городу Рыльску. Водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения. Он сбил переходившего дорогу пешехода, тот получил тяжелые травмы и потерял сознание.

Злоумышленники погрузили пострадавшего в автомобиль и отвезли на металлобазу. Несколько дней они прятали там пострадавшего, а затем он скончался, не приходя в сознание. В ту же ночь мужчины вывезли тело в другой район и закопали в поле.

Юрия Ковалёва, который был за рулём, признали виновным по статьям «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека» и «Похищение человека группой лиц по предварительному сговору», Юрия Кононенко — виновным по статье «Похищение человека группой лиц по предварительному сговору». Ковалева приговорили к восьми годам лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами на 2,5 года, Кононенко — к шести годам и десяти дням лишения свободы. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.