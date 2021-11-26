Бухарест, 26 ноября 2021, 18:25 — REGNUM В результате беспрецедентной операции, проведенной представителями правоохранительных органов Румынии и ряда стран ЕС, задержаны 30 румынских водителей-дальнобойщиков, которые на протяжении последних нескольких лет грабили своих коллег на основных европейских автомагистралях. Об этом 26 ноября сообщило румынское издание Digi24.

Грабитель
Грабитель
PublicDomainPictures

Согласно официальной информации, соответствующие задержания одновременно проводились в Румынии и Германии. Во время оперативных мероприятий в Румынии у подозреваемых были обнаружены 100 ноутбуков в заводской упаковке, более 1500 коробок с элитной парфюмерией и косметикой, а также два грузовых контейнера с фирменной одеждой и обувью. Кроме того, полиция Германии нашла в тайниках под Дюссельдорфом крупные партии меховых изделий, а также ювелирных украшений.

По данным следствия, преступная группа действовала на крупных магистралях на территории Румынии, Германии и Франции. Используя поддельные документы, злоумышленники занимались «конфискацией» товара у водителей грузовых транспортных средств. В нескольких десятках случаев подозреваемые осуществляли хищения из припаркованных фур.

Общая сумма убытков, которые понесли региональные транспортные компании из-за действий группировки, составила €2,8 млн. Судьбу задержанных граждан Румынии будет решать судебные органы Евросоюза.

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