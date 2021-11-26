Бухарест, 26 ноября, 2021, 18:25 — ИА Регнум. В результате беспрецедентной операции, проведенной представителями правоохранительных органов Румынии и ряда стран ЕС, задержаны 30 румынских водителей-дальнобойщиков, которые на протяжении последних нескольких лет грабили своих коллег на основных европейских автомагистралях. Об этом 26 ноября сообщило румынское издание Digi24.

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Согласно официальной информации, соответствующие задержания одновременно проводились в Румынии и Германии. Во время оперативных мероприятий в Румынии у подозреваемых были обнаружены 100 ноутбуков в заводской упаковке, более 1500 коробок с элитной парфюмерией и косметикой, а также два грузовых контейнера с фирменной одеждой и обувью. Кроме того, полиция Германии нашла в тайниках под Дюссельдорфом крупные партии меховых изделий, а также ювелирных украшений.

По данным следствия, преступная группа действовала на крупных магистралях на территории Румынии, Германии и Франции. Используя поддельные документы, злоумышленники занимались «конфискацией» товара у водителей грузовых транспортных средств. В нескольких десятках случаев подозреваемые осуществляли хищения из припаркованных фур.

Общая сумма убытков, которые понесли региональные транспортные компании из-за действий группировки, составила €2,8 млн. Судьбу задержанных граждан Румынии будут решать судебные органы Евросоюза.