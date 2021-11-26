Пекин, , 18:23 — REGNUM В видеоформате прошел 13-й саммит Азия — Европа (АСЕМ); в ходе форума премьер Госсовета КНР Ли Кэцян призвал участников к взаимному уважению и взаимовыгодному сотрудничеству в интересах процветания и развития. Об этом 26 ноября сообщает Синьхуа, подчеркивая, что подобные саммиты проводятся уже 25 лет.

Флаг Китая Муллагалиев Даниль © ИА REGNUM

Призвав к совместной защите международной системы, ядром которой являются ООН, а также миропорядок, основанный на международном праве, Ли Кэцян указал на неизменный рост политического доверия, углубление между двумя частями Евразии сотрудничества и обменов. Основой для укрепления глобальной стабильности китайской премьер считает приверженность равноправию и многосторонним подходам.

Коснувшись совместного противостоянии эпидемии, глава правительства КНР призвал активизировать все виды сотрудничества и взаимного обмена технологиями. Упомянул он и о «низкоуглеродном» развитии, отметив, что видит в «зеленой» энергетике путь к технологической модернизации человечества.