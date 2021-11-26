Мурманск, 26 ноября, 2021, 18:21 — ИА Регнум. Правительством Мурманской области прорабатываются различные варианты газоснабжения региона, в том числе путем строительства магистрального газопровода «Волхов-Мурманск». Об этом ИА REGNUM заявил заместитель губернатора Мурманской области Юрий Сердечкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

Он подчеркнул, что в регионе с помощью газа электроэнергия не производится, а тепловой энергии с помощью газа производится ничтожно мало — 0,021% всего объёма.

По словам заместителя губернатора, в настоящее время правительство Российской Федерации, с участием органов исполнительной власти Мурманской области и крупнейших газодобывающих компаний ПАО «Газпром» и ПАО «НОВАТЭК», проводит работу по актуализации схемы газификации Мурманской области для принятия окончательного решения о варианте газификации региона.