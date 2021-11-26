Санкт-Петербург, , 18:27 — REGNUM На станции Петербургского метрополитена «Технологический институт-1» ремонтные работы завершены уже на 90%. В декабре станция будет открыта через свой собственный наклонный ход. Об этом 26 ноября сообщила пресс-служба правительства Петербурга.

Станция метро «Технологический институт» в Санкт-Петербурге Florstein

На территории станции, расположенной на первой (красной) ветке метро уже смонтированы эскалаторы. Рабочим остается проложить необходимую систему проводов и завершить работы по реставрации вестибюля «Техноложки».

Напомним, что спуск и подъем на станции были закрыты для пассажиров, выход осуществлялся с помощью эскалаторов вестибюля смежной станции «Технологический институт-2». Известно, что на обновленной станции изменится система наклонного хода. Количество эскалаторов увеличили с трёх до четырёх.

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