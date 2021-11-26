Ярославль, , 18:21 — REGNUM В Ярославле с водителя, сбившего женщину на пешеходном переходе, взыскали 1 млн рублей. Об этом сообщает Ярославский областной суд.

Пешеходный переход stux

Авария произошла 19 сентября 2020 года на Юго-Западной окружной дороге областного центра. Мужчина, управлявший автомобилем «Тойота Авенсис», не обратил внимания на затормозившие перед переходом машины и выехал на «зебру». В это время её переходила женщина.

В результате столкновения пешеход получила травмы обеих ног и потеряла сознание. С места ДТП её забрали врачи, позже травмы квалифицировали как тяжёлые. Как выяснилось впоследствии, в момент аварии водитель находился под воздействием наркотиков. Как пояснил на суде адвокат ярославны, ответчик звонил ей один раз и сказал, что не считает себя виновным в случившемся, поскольку «просто не заметил» её на трассе.

Рассматривая дело, Красноперекопский районный суд Ярославля постановил взыскать в пользу пострадавшей компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей. Кроме этого, водитель оплатит женщине расходы на оплату юридических услуг в размере 18 тысяч рублей. Виновник аварии пытался обжаловать решение в Ярославском областном суде, но оно было оставлено без изменения.