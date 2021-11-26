Мурманск, , 18:16 — REGNUM В Мурманской области в 2020 году на угле производилось 2,6% электроэнергии, 0,1% — на мазуте, на газе электроэнергия не производилась. Производство электроэнергии на гидрогенерации составляет 40,2%, еще 57,1% дает Кольская АЭС. Об этом ИА REGNUM заявил заместитель губернатора Мурманской области Юрий Сердечкин.

На Кольской атомной электростанции Илья Иванов © ИА REGNUM

По его словам, 76,1% тепловой энергии в 2020 году вырабатывалось на мазуте, 19,7% — на угле, 0,021% — на газе. Также для производства тепловой энергии используется электричество и торф. Тепловая энергия на торфе составляет 0,0011%, на электроэнергии — 5%. Часть тепловой энергии Мурманск получает от сжигания твердых коммунальных отходов, и скоро будет построена новая котельная на RDF-топливе.