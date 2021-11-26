Москва, 26 ноября, 2021, 18:14 — ИА Регнум. Очередная партия танков нового поколения Т-14 «Армата» будет поставлена в Сухопутные войска ВС России до конца 2021 года, сообщает 26 ноября ТАСС со ссылкой на главу 47-го военного представительства на «Уралвагонзаводе» Дмитрия Репина.

Дарья Антонова ИА REGNUM Танк Т-14 «Армата»

Об этом он сообщил журналистам по итогам визита замминистра обороны РФ Алексей Криворучко на «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле.

По его словам, до конца 2021 года 20 танков Т-14 «Армата» будут поставлены в строевые части Сухопутных войск.

«Планируется к поставке до конца 2021 года танков на базе тяжелой межвидовой гусеничной платформы «Армата» Т-14 в количестве 20 единиц», — сказал военный представитель.

«Согласно условиям государственного контракта, серийная поставка изделий в войска осуществляется до окончания государственных испытаний. Сейчас идет изготовление опытно-промышленной партии до окончания государственных испытаний, чтобы получить опыт войсковой эксплуатации», — пояснил Дмитрий Репин.

Напомним, 26 ноября замминистра обороны России Алексей Криворучко посетил «Уралвагонзавод», проверив линию производства танков Т-14 «Армата» и Т-90М «Прорыв», а также провел совещание по вопросам развития бронетанковой техники Сухопутных войск ВС РФ.