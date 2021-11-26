Вашингтон, 26 ноября, 2021, 19:59 — ИА Регнум. В США, Великобритании и Европе в «чёрную пятницу» — день глобальной всемирной распродажи — у зданий Amazon прошли акции протеста, сообщает 26 ноября BBC.

Templune Amazon

Международная коалиция профсоюзов, защищающих равноправие и окружающую среду, вышла на демонстрации под лозунгом «Заставьте Amazon платить». От компании потребовали внести изменения в свою политику, в том числе повысить зарплату и одобрить формирование профсоюзов.

В рамках отдельной акции протеста экологическая группа Extinction Rebellion заблокировала входы в 13 магазинов Amazon в Великобритании, включая крупнейший в Данфермлине.

Аналогичные провели в Германии и Нидерландах.

Напомним, что ранее профсоюзное движение попытались создать сотрудники Amazon в Бессемере, штат Алабама. Их голосование стало самой масштабной попыткой создать профсоюз внутри Amazon за всю 26-летнюю историю компании и лишь вторым случаем, когда организованная вне компании инициатива завершилась голосованием. Однако никто не рассчитывал, что Бессемеру удастся чего-либо достичь, потому что лишь 6 тыс. сотрудников из маленького городка, законы которого не отдают предпочтения профсоюзам, попытались восстать против второй по величине компании в США.