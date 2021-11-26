Мурманск, , 18:10 — REGNUM В Мурманской области средний износ теплосетей и оборудования ТЭЦ и котельных составляет 50%. Об этом ИА REGNUM заявил заместитель губернатора Мурманской области Юрий Сердечкин. По его словам, значительная часть котельных построена еще в 60−70-х годах XX века.

Котельная Pixabay.com

Чтобы снизить износ, регион строит новые котельные, проводит их модернизацию и реконструкцию. Как отметил Юрий Сердечкин, в настоящее время в Умбе, взамен трех старых мазутных и электрокотельных, построены четыре котельных на торфе. Завершается взамен устаревшей мазутной котельной строительство котельной на угле в Североморске. Введена в эксплуатацию новая автоматизированная угольная котельная в п. Ёнский Ковдорского района Мурманской области вместо старой мазутной котельной.

В 2022 году взамен старых мазутных котельных планируется строительство новых твердотопливных в поселках Ревда, Ловозеро, Высокий, модернизация действующей угольной котельной в г. Оленегорске и мазутных котельных №1 и №21 в г. Кандалакше, добавил заместитель губернатора.