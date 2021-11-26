Курск, 26 ноября, 2021, 18:08 — ИА Регнум. В Курской области возбуждено уголовное дело по факту загрязнения окружающей среды предприятием «Экотекс-К». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

PublicDomainPictures Загрязнение воздуха

Прокуратура установила, что с 28 апреля 2020 года по 8 июня 2021 года работник предприятия при эксплуатации оборудования допустил превышение выбросов загрязняющих веществ, что повлекло причинение вреда окружающей среде на сумму более 3,8 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело. Прокуратура направила в суд иск с требованием приостановить деятельность ООО «Экотекс-К» и обязать провести мероприятия по утилизации и обезвреживанию выбросов вредных веществ в атмосферный воздух.