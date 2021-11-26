Подгорица, 26 ноября, 2021, 18:06 — ИА Регнум. В 2020 году потребление антибиотиков в Черногории было на 45% выше по сравнению со средним уровнем потребления антибиотиков в странах ЕС, сообщила пресс-секретарь Министерства здравоохранения Анка Вукичевич.

Cgbkgo.ru Антибиотики

«Министерство здравоохранения, следуя рекомендациям международных институтов, в сотрудничестве с медицинскими учреждениями, в первую очередь с Институтом общественного здравоохранения, работает и будет работать над просвещением населения о вреде неправильного использования антибиотиков», — сказала Вукичевич.

Она подчеркнула, что устойчивость бактерий к антибиотикам — это глобальная проблема здравоохранения, которая представляет большую угрозу для человечества.