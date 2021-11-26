Мурманск, , 18:05 — REGNUM В Мурманской области в 2020 году 10 млрд рублей были направлены на компенсацию издержек теплоснабжающих организацией на покупку топлива, чтобы жители Мурманской области меньше платили за теплоснабжение. Об этом ИА REGNUM заявил заместитель губернатора Мурманской области Юрий Сердечкин. По его словам, эти меры позволяют сдерживать тарифы для населения в условиях значительного роста стоимости мазута.

Тарифы Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как подчеркнул Юрий Сердечкин, тарифы для населения на тепловую энергию в Заполярье устанавливаются ниже экономически обоснованного уровня вносимой гражданами платы за коммунальные услуги. Он добавил, что правительством РФ тарифы на электрическую энергию для населения устанавливаются также ниже экономически обоснованного уровня в рамках предельных тарифов, утверждаемых ежегодно ФАС России.