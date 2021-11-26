Рига, , 18:03 — REGNUM Русская община Латвии за тридцать лет, прошедших с момента восстановления независимости этой республики, утратила иллюзии о своем месте и роли в новом государстве. Об этом известный общественный деятель Латвии и меценат Владимир Соколов сообщил на странице партии «Русского союза Латвии» в социальной сети Facebook.

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«Иллюзии утрачены, идет процесс самоидентификации и консолидации русского сообщества», — заявил он.

Перечисляя главные этапы и события в жизни русской общины последних десятилетий, Соколов заявил: «Это борьба за русские школы, за возможность учиться на родном языке — 2003−2004 годы; референдум 2012 года за русский язык как второй государственный».

Соколов так ответил на вопрос «Почему при таком размере русскоязычного сообщества, нам пришлось пережить катастрофу массового безгражданства, запретов языка и русского образования»: «Потому что никакого русскоязычного сообщества, как сообщества, в то время еще не было. Для нас все эти запреты и ярлыки стали совершенной неожиданностью».

Он считает, что в ближайшем будущем общине придется выработать стратегию своего развития, если она хочет выжить и развиться: «В видимой перспективе нужна выработка стратегии сохранения и последующего развития сообщества. Приведу цитату китайского стратега и мыслителя Сунь Цзы «Стратегия без тактики — долгий путь к победе. Тактика без стратегии — суета перед поражением».