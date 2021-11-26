Рига, 26 ноября, 2021, 18:00 — ИА Регнум. Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире и ковид-сертификаты — все новости»

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Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич призвал латвийцев, планировавших поездки в южноафриканские государства, воздержаться от путешествий. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Twitter.

«Решение об ограничениях на поездки будет принято в ближайшее время. А пока я прошу тех, кто планировал поездку / командировку в Южную Африку, Зимбабве, Намибию, Лесото, Ботсвану, Мозамбик, отменить их», — говорится в его сообщении.

Заявление главы МИД страны связано с тем, что в Южной Африке обнаружен новый, более мощный и смертоносный тип вируса коронавируса. В пятницу, 26 ноября, первый случай заболевания «южноафриканским» штаммом коронавируса SARS-CoV2 подтвердился на территории Евросоюза — в Бельгии.

Подтип коронавируса B.1.1.529 вызывает у экспертов особую озабоченность, потому что у него насчитывается более 30 мутаций в спайк-белке. «Южноафриканский» штамм распространяется намного быстрее «дельты», также высокозаразной.

Правительство Латвиинамерено принять новые ограничения на поездки во избежание «импорта» инфекции.